На Київщині оголошено повітряну тривогу: що загрожує

"Шахеди" на Чернігівщині тримають курс південно-західним напрямком - на Київщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також відомо про ворожі БпЛА на півдні Сумщині.

Окрім цього "Шахеди" - на Полтавщині, Чернігівщині, а також в Черкаській області курсом південно-західним.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, 15 жовтня вдень Україною ширилася повітряна тривога. Тоді у Повітряних силах пвідомляли про ракетну небезпеку.

Читайте провідні новини дня: