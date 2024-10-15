На Київщині оголошено повітряну тривогу: що загрожує

Перебувайте в укриттях.
"Шахеди" на Чернігівщині тримають курс південно-західним напрямком - на Київщину.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Також відомо про ворожі БпЛА на півдні Сумщині.
Окрім цього "Шахеди" - на Полтавщині, Чернігівщині, а також в Черкаській області курсом південно-західним.
"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, 15 жовтня вдень Україною ширилася повітряна тривога. Тоді у Повітряних силах пвідомляли про ракетну небезпеку.
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