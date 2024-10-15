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На Київщині оголошено повітряну тривогу: що загрожує

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На Київщині оголошено повітряну тривогу: що загрожує

Україною ширилася повітряна тривога

Перебувайте в укриттях.

"Шахеди" на Чернігівщині тримають курс південно-західним напрямком - на Київщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також відомо про ворожі БпЛА на півдні Сумщині. 

Окрім цього "Шахеди" - на Полтавщині, Чернігівщині, а також в Черкаській області курсом південно-західним.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, 15 жовтня вдень Україною ширилася повітряна тривога. Тоді у Повітряних силах пвідомляли про ракетну небезпеку.

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