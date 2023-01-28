На "очі" на фронт: війсковим ЗСУ необхідна термінова допомога на Бахмут

Місяць тому неймовірна кількість людей відгукнулася на збір на автомобіль для Віталія – брата і чоловіка працівниці нашої команди. Тепер захиснику необхідні "очі", щоб бачити ворога.

На фронті це необхідно кожну хвилину. І, на жаль, техніка втрачається. Ви вже довели, що разом ми можемо зробити добру справу! Тож допоможімо ще раз нашим козакам і подаруймо їм два швидких і надійних дрони.

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