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На "очі" на фронт: війсковим ЗСУ необхідна термінова допомога на Бахмут

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На "очі" на фронт: війсковим ЗСУ необхідна термінова допомога на Бахмут

Фото: ТСН.ua

Оголошуємо збір на два дрони на Бахмутський напрямок. Ціль: 200 000 грн.

Місяць тому неймовірна кількість людей відгукнулася на збір на автомобіль для Віталія – брата і чоловіка працівниці нашої команди. Тепер захиснику необхідні "очі", щоб бачити ворога.

На фронті це необхідно кожну хвилину. І, на жаль, техніка втрачається. Ви вже довели, що разом ми можемо зробити добру справу! Тож допоможімо ще раз нашим козакам і подаруймо їм два швидких і надійних дрони.

Будь-який вклад — дуже цінний!

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7Fmtk2rEe

Номер картки банки: 5375411203338053

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Дата публікації
Перегляди
2074
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