На Одещині чоловік вбив та випатрав 88-річну мати

У вбитої жінки були повністю випатрані внутрішні органи.

В Одеській області чоловік вбив та випатрав свою 88-річну мати.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зокрема на місці знайшли вбиту жінку, в якої були повністю випатрані внутрішні органи.

"На місці був син пенсіонерки – психічно хвора людина, 1965 р. н. Факт його захворювання підтверджують відповідні медичні документи", - повідомили у управлінні.

Зазначається, що чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відкрито провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Підмосков'я спалив знайомого в багатті та пояснив свій вчинок тим, що є богом.

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