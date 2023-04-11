Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський провів нове засідання Ставки: про що говорили

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
646
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський провів нове засідання Ставки: про що говорили

Фото: pixabay.com

На Ставці обговорили дії російських окупантів найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це повідомив Офіс президента. 

Під час засідання Ставки обговорили про ситуацію на фронті та дії держави-агресорки найближчим часом. 

Також було проаналізовано стан забезпечення українських військ та регулярне постачання боєприпасів підрозділам ЗСУ. 

"Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони. Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні. 

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, у річницю деокупації Сумщини Залужний показав відео звільнення регіону

Також "Укроборонпром" відвантажив партію танкових і артилерійських снарядів для ЗСУ, вироблених за кордоном

Читайте також:

Історична реставрація: в Києві відновлюють постраждалі від російських обстрілів пам'ятки історії

Історична реставрація: в Києві відновлюють постраждалі від російських обстрілів пам'ятки історії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
646
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація