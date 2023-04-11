Зеленский провел новое заседание Ставки: о чем говорили

На Ставке обсудили действия российских окупантов в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 апреля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил Офис президента.

Во время заседания Ставки обсудили ситуацию на фронте и действиях государства-агрессора в ближайшее время.

Также было проанализировано состояние обеспечения украинских войск и регулярные поставки боеприпасов подразделениям ВСУ.

"Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны. Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", — говорится. в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, в годовщину деоккупации Сумщины Залужный показал видео освобождения региона.

Также "Укроборонпром" отгрузил партию танковых и артиллерийских снарядов для ВСУ, произведенных за границей.

Читайте также: