На всій території України оголосили масштабну тривогу: є реальна загроза ракетного удару

Ввечері 2 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 18:58 "почервоні" усі області.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Першим регіоном, де пролунала тривога, був Київ. Після нього вона стрімко поширилася на всі області.

Як повідомляють моніторингові пабліки, ймовірною причиною масштабної тривоги може бути зліт МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українська ППО поки що не може перехопити, тому сирени лунають у всіх регіонах. Зазначається, що винищувачі злетіли з російського аеродрому в Саваслейках. Йдеться про 3 ворожі літаки.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет попереджають про реальну загрозу ракетного удару.

"Жителі Львівщини, є реальна небезпека. Ворог дуже підступний. Не ігноруйте повітряну тривогу", - йдеться у дописі Козицького.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

ФОТО: мапа повітряних тривог 2 березня

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, загроза завдавання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.

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