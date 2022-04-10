"Настане день, коли росіянам доведеться визнати правду", - Зеленський

Україна зробить все можливе, аби Росія відповіла за скоєне.

Росія вже вісім років, як веде війну з Україною. Спочатку країна-агресорка анексувала Крим, потім розв’язала бойові дії на Донбасі, а нині ж вороже вторглася на всю територію суверенної держави.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський назвав такі дії РФ "боягузтвом". За його словами, "людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, тому вони починають перетворюються на монстрів".

"Усе це пішло від боягузтва. Коли боягузтво наростає, воно перетворюється на катастрофу. Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватись під них. Україна все це зупинить", - наголосив Зеленський.

Втім, президент України запевнив, шо росіянам доведеться визнати правду. Україна зробить все можливе, аби кожен винний у злочинах проти Україна відповів за скоєне.

"Російському боягузтву ніщо не допоможе. Настане день, коли їм доведеться все визнати. Визнати правду. Для цього – всі наші сили й кожна хвилина. Оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність – на всіх напрямках у нас є алгоритми дій. Кожен державний посадовець знає свої завдання та повинен виконувати їх на сто відсотків", - додав президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

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