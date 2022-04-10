"Настанет день, когда россиянам придется признать правду", — Зеленский

Украина сделает все возможное, чтобы Россия ответила за содеянное.

Россия уже восемь лет, как ведет войну с Украиной. Сначала страна-агрессор аннексировала Крым, затем развязала боевые действия на Донбассе, а ныне враждебно вторглась на всю территорию суверенного государства.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал такие действия РФ "трусостью". По его словам, "людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, извиниться, адаптироваться к реальности, поэтому они начинают превращаться в монстров".

"Все это пошло от трусости. Когда трусость нарастает, она превращается в катастрофу. Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, извиниться, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, будто это мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит", — подчеркнул Зеленский.

Впрочем, президент Украины заверил, что россиянам придется признать правду. Украина сделает все возможное, чтобы каждый виновный в преступлениях против Украины ответил за содеянное.

"Русской трусости ничто не поможет. Наступит день, когда им придется все признать. Признать правду. Для этого – все наши силы и каждая минута. Оборона, дипломатия, экономика, информационное противостояние, юридическая ответственность – по всем направлениям у нас есть алгоритмы действий. Каждый государственный чиновник знает свои задачи и должен выполнять их на сто процентов", — добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 46-го дня войны

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