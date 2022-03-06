Регіон вже котрий день нарощує оборону та намагається жити як у мирному житті.

Три російські винищувачі за добу збила протиповітряна оборона у небі над Одещиною. Трьох пілотів, які вижили, взяли в полон і зараз допитують, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

Про це йдеться в ТСН.

Завдяки протиповітряній обороні одеситам вдається вночі більш-менш спокійно спати, але ворог нарощує свої потужності — залітають літаки російських нацистів, що базуються в окупованому Криму.

Напередодні була атакована військова частина, розбомблені казарми, але, на щастя, ніхто не загинув. Так дійсно одесити намагаються прикрити повітря і зберегти вогняний захист узбережжя, аби не сталося десантування. Тому Одеса звернулася до своїх міст-побратимів по допомогу.

«Підтримайте нас, нехай кожен мешканець вашого міста, з яким нас пов'язує дружба, підпише петицію про закриття неба над нашою країною. Адже кожен з нас розуміє, що від цього кроку залежить мирне майбутнє Одеси та всієї України. Вірю в нашу дружбу, наших людей і звичайно в нашу перемогу», - міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Як минула ніч в Одеській області

Регіон вже котрий день нарощує оборону та намагається жити як у мирному житті. Щоправда більшість цього життя триває в укриттях. Туди спустилися навіть пологові будинки з породіллями. Щодо дітей, то вже понад сім сотень малюків-сиріт евакуювали за кордон. З порту Южного прикордонники вивезли 40 іноземних моряків цивільного флоту, судна яких потрапили під обстріли російських нацистів і вимушені були тимчасово пришвартуватися в українському порту. Це громадяни Греції, Філіппін та Румунії.

Одеса нарощує запаси продовольства та медикаментів на випадок облоги. Днями чекає на гуманітарні конвої з різних європейських міст. А ще приймає біженців з сусідніх міст, на території яких ведуться бойові дії. Напередодні залізничники доправили в Одесу з Миколаєва понад дві сотні людей. Далі людей відправлять за бажанням в інші міста Західної України, а тим, хто захоче залишитися в Одесі допоможуть з розміщенням.