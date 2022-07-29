Одеські школи готують до відкриття: з якими проблемами стикаються

Чи сядуть восени школярі за парти - над цим роздумують в Одесі. У школах перевіряють укриття і чи дотримані там відповідні норми.

За попередніми висновками в Одесі прийняти учнів на очне навчання може лише половина навчальних закладів. В інших - є час на підготовку. Утім, багато шкіл, кажуть члени спеціальної комісії, не мають жодного шансу вийти на роботу офлайн, йдеться в ТСН.

Як працює система оповіщення, в одному із ліцеїв перевіряють члени спеціальної комісії. Заклад новий, в ньому є цокольний поверх, аж на тисячу квадратних метрів. Зараз його облаштовують під укриття. І хоча тутешнє сховище – майже зразкове, перевіряльники не упускають жодних дрібниць. «Нам зауваження - це закласти віконні отвори піском, ми це виконуємо і часу нам вистачить. Збільшити кількість сидячих місць, збільшити кількість ліхтарів. Ми сподіваємось, що всі наші учні повернуться до нас. Зараз, за опитуваннями, в нас виїхало майже 70 відсотків дітей», - каже директорка одеського ліцею Юлія Бардук

Сховище ліцею може прийняти до пів тисячі людей - це третина учнів закладу. Але з огляду на те, скільки поїхали з країни - міста усім вистачить. Тож на навчання готові запросити і учнів сусідньої школи, якщо там нема укриття. «Дуже великою проблемою є, що не у всіх навчальних закладах є укриття і відсутні приміщення, які можна пристосувати під укриття, тобто відсутні навіть елементарні підвали, такі навчальні закладі автоматично відкриватися не будуть», - каже речниця ГУ ДСНС України в одеській області Марина Мартиненко.

В Одесі – це перша хвиля перевірок шкільних сховищ. У серпні перевіряльники повернуться, подивитися, чи всі їхні рекомендації виконані. Якщо так – дадуть дозвіл на очне навчання.

Поки педагоги облаштовують сховища, батьки учнів розмірковують, чи відпускати в умовах війни дітей у школи. І хоча ще рік тому були проти дистанційки - зараз схиляються до неї.

Самі школярі, як не дивно це здавалося б, нині сумують за вчителями. І навіть за контрольними.

Остаточні висновки у департаменті освіти робитимуть за місяць. До уваги візьмуть і думку батьків. Втім, вже зараз зрозуміло, що багато шкіл через відсутність укриттів залишиться за дистанційному навчанні.

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