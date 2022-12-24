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Окупанти цілий вечір обстрілюють Донецьк: фото і відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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324
Час на прочитання
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Окупанти цілий вечір обстрілюють Донецьк: фото і відео

Фото з соцмереж

Під удар потрапив центр міста, зокрема, дитсадок.

Донецьк 24 грудня вкотре перебуває під обстрілом, під час якого зазнають руйнувань будинки, зафіксовано пошкоджені авто та можуть бути постраждалі.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також свідчать опубліковані фото й відео.

Так, згідно з опублікованими даними зафіксований "приліт" поблизу травматології, в якій вилетіли вікна, а також – біля залізничної лікарні. 

Зауважимо, що удару було завдано по Київському району міста.  

"Прилетіло до дитячого садка №151 "Зайчик" на Університетській, 74а. Кажуть, сторожа контузило", – йдеться в повідомленні місцевого телеграм-каналу. 

Там також заявили про поранення семирічної дівчинки.

Нагадаємо, російські окупанти 24 грудня влаштували обстріл Херсона, який періодично тривав кілька годин. Жертвами ворожої атаки стали семеро мирних людей. Ще 58 цивільних отримали поранення. Було обстріляно ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. Пошкоджені десятки авто. 

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Дата публікації
Перегляди
324
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