Окупанти обстріляли геріатричний центр на Херсонщині – ОВА

У суботу, 17 грудня, окупанти завдали удару по закладу у селі Степанівка на Херсонщині, де надають допомогу літнім людям.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку", - йдеться у повідомленні.

Обстріли росіянами Херсона та області

Відтоді, коли українські військові 11 листопада повернули Херсон під контроль України, окупанти майже щоденно продовжують масовані обстріли міста та області.

Так, зранку 17 грудня російська армія обстріляла Херсон з РСЗВ та артилерії. Внаслідок атаки загинув 36-річний цивільний чоловік. Крім того, поранення отримала 70-річна жінка. Її госпіталізували.

За минулу добу, 16 грудня, поліція відкрила 32 провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

Днями у Херсоні російські загарбники обстріляли пункт допомоги Червоного Хреста.

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