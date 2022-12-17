В Одесі готуються повернутися до графіків відключення світла

В Одесі планують вже від наступного тижня повернутися до нових графіків стабілізаційних відключень світла. Їх розробили у рахуванням ситуації в енергосистемі, що склалася через атаки росіян.

Про це повідомили у Telegram-каналі ДТЕК.

За даними ДТЕК, графіки складаються із трьох категорій:

білий колір: світло є і в даний час його наявність гарантована,

сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла,

світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

До слова, наразі в регіоні не діють графіки вимкнення електроенергії. Зараз в Одесі діють аварійні відключення світла, а в області – екстрені.

Нагадаємо, через ракетні удари країни-агресорки 16 грудня на території України діє режим аварійних відключень електроенергії. Основною ціллю нових масованих ракетних атак з боку РФ знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В "Укренерго" кажуть, що відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

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