В Одессе готовятся вернуться к графику отключения света

Сейчас в области действуют экстренные отключения, а в областном центре – аварийные.

В Одессе планируют уже со следующей недели вернуться к новым графикам стабилизационных отключений света. Их разработали с учетом ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за атак россиян.

Об этом сообщили в Telegram-канале ДТЭК.

По данным ДТЭК, графики состоят из трех категорий:

белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано,

серый цвет: в это время гарантированно не будет света,

светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

К слову, в настоящее время в регионе не действуют графики отключения электроэнергии. Сейчас в Одессе действуют аварийные отключения света, а в области – экстренные.

Напомним, из-за ракетных ударов страны-агрессорки 16 декабря на территории Украины действует режим аварийных отключений электроэнергии. Основной целью новых массированных ракетных атак со стороны РФ снова стали магистральные сети и объекты генерации. В "Укрэнерго" говорят, что возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

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