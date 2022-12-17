Оккупанты обстреляли гериатрический центр в Херсонской области — ОВА

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонскую область.

В субботу, 17 декабря, оккупанты нанесли удар по заведению в селе Степановка на Херсонщине, где оказывают помощь пожилым людям.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца", — говорится в сообщении.

Обстрелы россиянами Херсона и области

С тех пор, когда украинские военные 11 ноября вернули Херсон под контроль Украины, оккупанты почти ежедневно продолжают массированные обстрелы города и области.

Так, утром 17 декабря русская армия обстреляла Херсон из РСЗО и артиллерии. В результате атаки погиб 36-летний гражданский мужчина. Кроме того, ранение получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.

За минувшие сутки, 16 декабря, полиция открыла 32 производства по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области.

На днях в Херсоне российские захватчики обстреляли пункт помощи Красного Креста.

Читайте также: