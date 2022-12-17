Россияне утром обстреливают Херсон, есть жертвы: первые детали

Российские оккупационные войска утром 17 декабря обстреливают недавно освобожденный украинский Херсон — есть пострадавший и погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, оккупанты обстреливают город из РСЗО и артиллерии. Гатят по Корабельному району Херсона.

В результате обстрела РФ погиб 36-летний гражданский мужчина. На момент атаки он находился в машине.

Кроме того, ранение получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.

"Утром российские захватчики обстреливают Херсон — пострадали два человека. Рашисты наносят удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Херсоне

Украинский Херсон, находившийся под оккупацией РФ 8 месяцев, защитники Украины освободили 11 ноября 2022 года. Местные жители не сдерживали слез радости в день освобождения — они благодарили украинских воинов, хлопали им, фотографировались с защитниками.

Впрочем, после деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей.

На днях россияне в Херсоне обстреляли пункт помощи Красного Креста. В результате атаки РФ погибла женщина – парамедик, волонтер.

В тот же день войска РФ попали в жилые дома и маршрутку. Кроме парамедика, был еще погибший человек.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов весь город остался без света.

То, что именно российские войска обстреливают, Херсон признал глава МИД России Сергей Лавров. Он публично подтвердил, что войска РФ бомбят Херсон, сказав:

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев избивали, и так избивали, что они оттуда убежали". Также Лавров, согласно кремлевской пропаганде, намекнул, что считает украинский Херсон "своей территорией".

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