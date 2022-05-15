Окупанти обстріляли Львівську область з Чорного моря: деталі

Російські окупанти завдали удару по Львівщині вранці 15 травня з Чорного моря.

Окупанти запустили крилаті ракети, швидше за все, з підводних човнів. Утім, українські захисники вміло знищили ворожу техніку.

Про це інформує Повітряне командування "Захід".

"Зранку, 15 травня, з акваторії Чорного моря, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався, імовірно, з підводних човнів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили дві крилаті ракети окупантів.

"Разом до перемоги!", - додали у ПК "Захід".

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 15 травня обстріляли ракетами Львівську область. Вони поцілили один із військових інфраструктурних об'єктів.

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