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Росії не вистачає ресурсів для ведення наступу - військовий експерт

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Росії не вистачає ресурсів для ведення наступу - військовий експерт

Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ

В той же час росіяни мають достатню кількість ракет і українцям треба бути готовими до ракетних обстрілів.

Росія поки не отримує поповнення військ, її мобілізаційні плани зірвані. В зв'язку з цим їм банально не вистачає ресурсів для ведення наступу

Про це 15 травня повідомив військовий експерт Сергій Кузан в ефірі національного телемарафону.  

"З іншого боку – до нас в повній мірі надходить західна допомога і у зв'язку з цим поки наші підрозділи не є укомплектовані, тому ми поки не маємо ресурс для того, щоб відбити наші землі і скільки триватиме ця друга стадія позиційних війн це буде залежати від швидкості постачання нам західного озброєння", - зазначив він. 

Однак експерт наголосив, що росіяни все ще мають достатню кількість ракет і мешканцям всієї України треба бути готовими до ракетних обстрілів і не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії, російська армія зберігає стабільно високий рівень виснаження.

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