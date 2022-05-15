России не хватает ресурсов для ведения наступления – военный эксперт

В то же время у россиян достаточно ракет и украинцам нужно быть готовыми к ракетным обстрелам.

Россия пока не получает пополнения войск, ее мобилизационные планы сорваны. В этой связи им банально не хватает ресурсов для ведения наступления.

Об этом 15 мая сообщил военный эксперт Сергей Кузан в эфире национального телемарафона.

"С другой стороны – к нам в полной мере поступает западная помощь и в связи с этим пока наши подразделения не укомплектованы, поэтому мы пока не имеем ресурс для того, чтобы отразить наши земли и сколько будет продолжаться эта вторая стадия позиционных войн это будет зависеть от скорости снабжения нам западного вооружения", — отметил он.

Однако эксперт подчеркнул, что россияне все еще имеют достаточное количество ракет и жителям всей Украины нужно быть готовыми к ракетным обстрелам и не пренебрегать сигналами тревоги.

Напомним, по данным разведки Великобритании, российская армия сохраняет стабильно высокий уровень истощения.

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