Окупанти вгатили по Херсонщині: в ОВА повідомили трагічні новини

Росіяни минулої доби 78 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали поранення мирні жителі.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"25.02.2023 противник здійснив 78 обстрілів. Місто Херсон ворог обстріляв 13 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також територію підприємства", – зазначив Прокудін.

Він додав, що напередодні своїми обстрілами росіяни вбили двох людей. Ще семеро мирних мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Відтоді російські загарбники постійно обстрілюють Херсон з лівого берега.

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