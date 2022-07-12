Окупанти знову обстріляли Слов'янськ (фото)

Окупанти завдали чергових ударів по місту у ніч проти вівторка, 12 липня. Внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків. Крім того, через ворожий обстріл поранено жінку.

Про це повідомив начальник Слов’янської ВЦА Вадим Лях.

За словами очільника громади, відсутність електропостачання у місті напередодні була пов’язана з ремонтними роботами, які проводив Слов’янський РЕМ. Наразі подавання електроенергії відновлено.

"Зрада" з приводу нібито повного відключення світла скасовується", - наголосив Вадим Лях.

Втім, відновити тролейбусний рух у Слов’янську поки що неможливо через відсутність достатньої кількості спеціалістів, які залишилися в СТрУ.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Як повідомлялося, протягом доби росіяни вбили на Донеччині 9 мирних мешканців. Зазначається, що вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр. Зокрема, знайшли тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина напереждодні від обстрілів Росії загинула у Мар'їнці.

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