РФ накопичує війська у Белгородській області: Арестович пояснив, для чого

Представник ОП радить не лякатися, що всі ці сили одразу "побіжать на Харків".
Російське командування стягує додаткові війська у Бєлгородську область.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"Руху військ на Харківському напрямі особливо немає. Тактичні ходи. Але за деякими даними, перекидає додаткові частини російське командування в Бєлгородську область", – сказав Арестович.
Проте представник ОП радить не лякатися, що всі ці сили одразу "побіжать на Харків".
"Там перспективи введення можуть бути різні — на Ізюмський напрямок тощо, але, можливо, й на Харківський. Подивимося. У будь-якому випадку, ніяких наслідків це особливо не завдасть. У сенсі взяття міста. Але може ускладнити нашим військам наш рух Харківською областю", — розмірковує Арестович.
Він припускає, що РФ навмисне стягує війська у Бєлгородську область, щоб сковувати сили ЗСУ на Харківському напрямку і не давати перекидати на інші важливі напрямки — скажімо, на Ізюмський.
Раніше Олексій Арестович розповів, що витворяють на фронті HIMARS-життєдайні.
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