Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар

Приведення тактичних ядерних сил до вищого ступеня бойової готовності стає надбанням західних розвідок та всього світу у дуже короткий термін.

За інформацією радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, яку він повідомив під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним, у російських документах дискутується тема ядерного удару і йдеться про те, що цього не можна допустити.

"Це дискусія всередині воєнно-політичного російського керівництва. Вони розуміють, що все, що завгодно, тільки не це (ядерна зброя - ред.). Це квиток в один кінець для них особисто. Відповідь Заходу буде пропозицією щодо "білетера", від якої буде складно відмовитися", - сказав Арестович.

Він додав, що приведення тактичних ядерних сил до вищого ступеня бойової готовності стає надбанням західних розвідок та всього світу у дуже короткий термін.

"Звідки британці, американці, французи знають, що ця ядерна зброя готується лише проти України?.. Вони одразу виходять із того, що це проти них. Коли ракета вийшла з шахти, незрозуміло по кому вона збирається бити. Тож, Захід вживе своїх заходів. Чим більше це буде схоже на правду, тим серйозніші заходи вживатиме Захід. А коли він стане перед питанням виживання під ядерним ударом, він напевно захоче виживати. Тому Лавров ще раз і ще раз стверджував, що вони не застосовуватимуть ядерної зброї. Пам'ять про ядерний удар не гоїться", - зазначив Арестович.

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