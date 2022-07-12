Протягом доби росіяни вбили на Донеччині 9 мирних мешканців

Лише протягом минулої доби, 11 липня, росіяни вбили дев'ять мирних жителів області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Протягом11 липня ще вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр. Зокрема, знайшли тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина напереждодні від обстрілів Росії загинула у Мар'їнці.

Крім того, за словамиголови ОВА, двоє цивільних в області дістали поранення.

До слова, нараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін готує підґрунтя, аби анексувати Харківську область.Американські аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що свідчити про це може підписаний Путіним указ, який спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.

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