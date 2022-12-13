Підрив автівки з Булюком: Сальдо розповів про стан колаборанта

З'явилися дані про стан колаборанта Булюка, авто якого підірвали в Скадовську.

Колаборант Віталій Булюк, автомобіль якого напередодні підірвали в Скадовську Херсонської області, почувається добре, загрози його життю немає.

Про це пропагандистським ЗМІ РФ розповів інший колаборант – гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

Так, за словами Сальдо, до замаху на Булюка нібито причетна диверсійно-розвідувальна група.

"Це був вибуховий саморобний пристрій, який уже застосовувався в Херсоні неодноразово щодо наших товаришів... Але тепер, принаймні, ясно, що це працює ДРГ. Є багато відеоматеріалу, як все сталося", - сказав гауляйтер Сальдо.

Підрив автомобіля з колаборантом Булюком: що відомо

У понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка.

Булюка з пораненнями доставили до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Після вибуху місто закрили на в'їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

Віталій Булюк 2020 року був обраний депутатом Херсонської обласної ради від партії "Наш край".

11 травня 2022 року Булюку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними руху "Чесно", 16 квітня він допомагав окупантам захопити будівлю однієї з міських рад на території області. Також він переконував місцевих мешканців не заважати росіянам роздавати так звану "гуманітарну допомогу".

19 травня Булюка окупаційна влада обрала одним із "заступників" голови облдержадміністрації Володимира Сальдо.

17 серпня колаборант Булюк став тимчасовим головою окупаційної адміністрації Херсонщини.

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