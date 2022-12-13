Подрыв автомобиля с Булюком: Сальдо рассказал о состоянии коллаборанта

Появились данные о состоянии коллаборанта Булюка, автомобиль которого подорвали в Скадовске.

Коллаборант Виталий Булюк, автомобиль которого накануне подорвали в Скадовске Херсонской области, чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет.

Об этом пропагандистским СМИ РФ рассказал другой коллаборант – гауляйтер временно оккупированной части Херсона Владимир Сальдо.

Так, по словам Сальдо, к покушению на Булюка якобы причастна диверсионно-разведывательная группа.

"Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно по отношению к нашим товарищам... Но теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ. Есть много видеоматериала, как все произошло", — сказал гауляйтер Сальдо.

Подрыв автомобиля с коллаборантом Булюком: что известно

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка.

Булюка с ранениями доставили в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. После взрыва город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.

Виталий Булюк в 2020 году был избран депутатом Херсонского областного совета от партии "Наш край".

11 мая 2022 года Булюку заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. По данным движения "Честно", 16 апреля он помогал оккупантам захватить здание одного из городских советов на территории области. Также он убеждал местных жителей не мешать россиянам раздавать так называемую "гуманитарную помощь".

19 мая Булюка оккупационные власти избрали одним из "заместителей" председателя облгосадминистрации Владимира Сальдо.

17 августа коллаборант Булюк стал временным главой оккупационной администрации Херсонщины.

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