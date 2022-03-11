Популярна антивірусна програма Avast зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Про вихід з російського ринку заявили вже понад 160 компаній.

Популярна антивірусна програма для комп'ютерів, планшетів та смартфонів Avast зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Зазначається, що компанія повністю припинила постачання всіх продуктів до Росії та Білорусі, а також зупинила всі операції з маркетингу та продажу.

"Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів у Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та операції з продажу в цих країнах... Наш бізнес, який щорічно приносить близько 2,5 мільйонів доларів податку з продажів лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні", - йдеться у заяві Avast.

Водночас у компанії наголосили, що в Україні вони навпаки розширюють свої позиції та безкоштовно надають користувачам-платникам продукти преміум-класу.

Avast Software — чеська транснаціональна корпорація, що розробляє програмне забезпечення в галузі інформаційної безпеки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день. Через російську агресію низка світових і європейських компаній заявили про вихід з РФ. Так, станом на 11 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 160 компаній.