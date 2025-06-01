Портников сказав, чи може Україна воювати ще рік

Віталій Портников / © скриншот

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Україна має достатньо часу, щоб зберегти свою державність. Ми маємо показати, що обговоренню не підлягає і наш суверенітет.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

«У нас є рік. І у нас є набагато більше часу. Якщо ми є частиною Західного світу. Якщо США не можуть домовитися про нас з Росією. А вони не можуть і не зможуть. І якщо Європа розуміє, що наша поразка — це її екзистенційна катастрофа. То у нас є стільки часу, скільки нам потрібно, щоб зберегти державу. Якщо б ми не могли зберегти державу, її вже давно не було. Приблизно вже роки три з гаком. Якщо б наша держава була б організмом, не здатним до збереження, її історія закінчилася б у березні 2022 року. Як це і планував Путін», — зазначив він.

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А виграти війну на виснаження, наголошує він, жодна країна не може, тому що вона виснажується сама.

«Так, у Росії є великі пріоритети у війні на виснаження. У неї є певні переваги у війні на виснаження. Але, по-перше, вона знищує власну економіку. По-друге, вона знищує власні можливості розгортання геополітичного впливу. Тому що всі її можливості зосереджені виключно тут. Згадайте про Кавказ, згадайте про Сирію. Вони ж в принципі не можуть ніде розгортатися. Що це за така держава, яка всю армію тримає під Покровським, умовно кажучи. А для того, щоб звільнити Курщину, запрошують солдатів з Північної Кореї, потім їм місяцями дякують. По-третє, є дуже важливий момент, що так чи інакше, ми не є самостійними в цій історії, одинокими в цій історії. У нас є підтримка Європи фінансова і військова. Вона буде збільшуватися», — каже Портников.

Він додає, що ми це бачимо по останніх подіях. Зрештою Зеленський про це говорив на спільній прес-конференції з Мерцем, а не просто так. І треба перестати думати про терміни, а думати про задачі.

«Наше завдання — це збереження суверенітету України і нашої здатності самостійно визначати свій вибір. Як бачите, російські умови, вони не про територію, а про те, що ми маємо позбутися цієї самостійності. Росія бореться з нашим суверенітетом, тому що вона вже зрозуміла, що вона не може знищити нашу державність. І тепер замість того, щоб знищувати нашу державність, вона хоче знищити суверенітет цієї державності. І ось це те, чого ми маємо подолати. Якщо ми покажемо, що наш суверенітет теж не підлягає обговоренню, на цьому і закінчиться війна», — завершив Віталій Портников.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні 2026-го «війни вже не буде».

Він наголосив, що Кремль надалі пране воювати. Втім, є аналіз багатьох розвідок, різних країн, аналітика, що аналізує, в якому стані може бути економіка РФ.

“Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. Вважаємо, що саме від того моменту, десь від літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно”, — наголосив Зеленський.