Портников сказал, может ли Украина воевать еще год

Виталий Портников

Реклама

У Украины достаточно времени, чтобы сохранить свою государственность. Мы должны показать, что обсуждению не подлежит и наш суверенитет.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

«У нас есть год. И у нас есть гораздо больше времени. Если мы являемся частью Западного мира. Если США не могут договориться о нас с Россией. А они не могут и не смогут. И если Европа понимает, что наше поражение это ее экзистенциальная катастрофа. Так у нас есть столько времени, сколько нам нужно, чтобы сохранить государство. Если бы мы не могли сохранить государство, его уже давно не было. Приблизительно уже года три с лишним. Если бы наше государство было бы организмом, не способным к сохранению, его история закончилась бы в марте 2022 года. Как это и планировал Путин», – отметил он.

Реклама

А выиграть войну на истощение, отмечает он, ни одна страна не может, потому что она истощается сама.

«Да, у России есть большие приоритеты в войне на истощение. У нее есть определенные преимущества в войне на истощение. за такое государство, которое всю армию держит под Покровским, условно говоря. Портников.

Он добавляет, что мы это видим по последним событиям. В конце концов, Зеленский об этом говорил на совместной пресс-конференции с Мерцем, а не просто так. И нужно перестать думать о сроках, а думать о задачах.

«Наша задача — сохранение суверенитета Украины и нашей способности самостоятельно определять свой выбор. Как видите, российские условия, они не о территории, а о том, что мы должны избавиться от этой самостоятельности. Россия сражается с нашим суверенитетом, потому что она уже поняла, что она не может уничтожить нашу государственность. И теперь вместо того чтобы уничтожать нашу государственность, она хочет уничтожить суверенитет этой государственности. И вот это то, чего мы должны преодолеть. Если мы покажем, что наш суверенитет тоже не подлежит обсуждению, на этом закончится война», — заключил Виталий Портников.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне 2026-го "войны уже не будет" .

Он подчеркнул, что Кремль в дальнейшем хочет воевать. Впрочем, есть анализ многих разведок, разных стран, анализирующая аналитика, в каком состоянии может быть экономика РФ.

"Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от принятых. Считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно", - подчеркнул Зеленский.