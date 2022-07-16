Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сімох мирних мешканців

Лише протягом минулої доби, 15 липня, росіяни вбили сімох мешканців регіону.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що двоє загиблих є у Красногорівці, один - у Слов'янську, один - в Авдіївці, один - у Закітному, один - у Гірнику та один в Острівському

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в тимасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

Крім того, внаслідок ворожих атак 14 людей отримали поранення. Найбільше, сім травмованих, у Бахмуті.

Нагадаємо, розпочалася 143 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили штурм окупантів на Донецькому і Бахмутському напрямках - зведення Генштабу. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 16 липня.

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