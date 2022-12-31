Путін фактично легалізував мародерство окупантів в Україні – ISW

Президент Росії схвалив указ, який звільняє всіх російських чиновників, у тому числі військовослужбовців і правоохоронців, від обов’язку оприлюднювати декларації про доходи.

Президент Росії Володимир Путін своїм указом від 29 грудня фактично легалізував конфіскацію майна українців на окупованих територіях.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції через маніпуляції російською внутрішньою правовою сферою. 29 грудня він схвалив указ, який звільняє всіх російських чиновників, у тому числі військовослужбовців і правоохоронців, від обов’язку оприлюднювати декларації про доходи", - йдеться у повідомленні.

Дія указу поширюється на військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, осіб, які перебувають на службі в Росгвардії, працівників пенітенціарної системи та слідчої системи, а також осіб на посадах у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Указ також скасовує заборону на отримання військовослужбовцями "благодійних" подарунків у зв’язку з участю в бойових діях в Україні. Видання The Insider зазначило, що цей указ фактично може дозволити російським чиновникам, залученим у війну, конфіскувати приватну власність українських мешканців окупованих територій, оскільки така власність може юридично класифікуватися як "благодійні подарунки".

Мародерство окупантів в Україні

Російські військові від початку наступу на Україну активно займаються мародерством. Росіяни "звільняють" українців від їхнього майна, крадучи навіть унітази з помешкань і білизну. У листопаді українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій знайшли покинутий росіянами КАМАЗ. Вантажівка окупантів була наповнена боєприпасами та вкраденою в українців побутовою технікою.

А на звільненій Харківщині правоохоронці знайшли схованки, де окупанти зберігали награбоване майно – пральні машини, телевізори, кавоварки, тостери, килими і ще багато інших побутових речей та приладів.

У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські солдати займаються пиятикою та мародерством.

Читайте також: