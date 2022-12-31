Путин фактически легализовал мародерство оккупантов в Украине – ISW

Президент России одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Президент России Владимир Путин своим указом от 29 декабря фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на оккупированных территориях.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Владимир Путин открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах", — говорится в сообщении.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в Росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также лиц на должностях на временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".

Мародерство оккупантов в Украине

Российские военные с начала наступления на Украину активно занимаются мародерством. Россияне "освобождают" украинцев от их имущества, воруя даже унитазы из помещений и белье. В ноябре украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий обнаружили покинутый россиянами КАМАЗ. Грузовик оккупантов был наполнен боеприпасами и украденной у украинцев бытовой техникой.

А на освобожденной Харьковщине правоохранители нашли тайники, где оккупанты хранили награбленное имущество – стиральные машины, телевизоры, кофеварки, тостеры, ковры и много других бытовых вещей и приборов.

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области русские солдаты занимаются попойкой и мародерством.

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