В Херсонском облсовете рассказали, как пьют и мародерят оккупанты в регионе

Российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области занимаются пьянством и мародерством.

Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский 24 канала.

Он объяснил, что среди оккупантов на Херсонщине немало мобилизованных с последней волны, которые не являются добровольцами. Поэтому, по его словам, очевидно, что при первой необходимости захватчики пытаются заняться всем, но не боевыми действиями – пьянством, ограблением, мародерством.

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По его данным, российские войска настолько обворовывают Новую Каховку и другие временно оккупированные украинские населенные пункты в Херсонской области, что даже их "руководство" не знает, что с этим делать.

"Они усиливают ответственность за продажу алкоголя для того, чтобы хоть какая-то дисциплина была в их оккупационном контингенте. Но это не слишком помогает, потому что боевой дух там очень низкий, мотивация низкая – они (оккупанты. — Ред) не понимают, зачем это все нужно", – сказал Соболевский.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что между оккупационными Росгвардией, ФСБ и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения.

Политический консультант Дмитрий Васильев рассказывал, что Путин решил назначить виновниками поражения в Херсоне местных гауляйтеров. По словам эксперта, хозяину Кремля нужно оправдать перед российским населением свое поражение в Херсоне, поэтому среди коллаборантов будут находить "изменников".

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что в начале декабря российские оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала. В результате таких действий россиян украинский юг может остаться без водоснабжения и орошения.

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