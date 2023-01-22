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Путін готує росіян до довготривалої війни в Україні: військовий експерт прокоментував заяви диктатора

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Путін готує росіян до довготривалої війни в Україні: військовий експерт прокоментував заяви диктатора

Фото: Associated Press

Путін розпалює війну заявами про необхідність боротися з НАТО.

Очільник Кремля Володимир Путін разом із російським військовим командуванням готують свою країну до довгострокової війни в Україні.

Про це йшлося у коментарі військового експерта Яна Матвєєва каналу FREEДОМ.

"Їм справді хочеться "фатальної війни" - це видно за заявами та риторикою Кремля. Путін спробує у лютому організувати масовий набір терміновиків та мобілізувати економіку РФ. Морально вони вже готові. І можливо, в голові Путіна він давно перебуває в стані тотальної війни", - сказав Матвєєв.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначав, що президент РФ Володимир Путін готує своїх громадян до життя у стані війни. 

Водночас в Кремлі посилюються суперечки на тлі успіхів ЗСУ у війні. 

Найближче оточення диктатора вже розуміє, що "фінал Путіна визначений".

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Дата публікації
Перегляди
7243
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