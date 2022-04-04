Путін зробив Меркель співучасницею своїх злочинів – ексречниця Ющенка

Телеведуча поділилася спогадами за 2008 рік.

Ведуча шоу "Твій день" на 1+1, речниця третього президента України Віктора Ющенка – Ірина Ванникова – заявила, що Путін зробив ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель співучасницею своїх злочинів.

Про це журналістка написала на своїй сторінці в Facebook. Так, своїм дописом вона відреагувала на слова Меркель про те, що політикиня вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО 2008 року.

Крім того, Ванникова пригадала, як того ж року на з’їзді Європейської Народної Партії, напередодні саміту НАТО, президент Віктор Ющенко в кулуарах підійшов до канцлерки, щоб неформально поспілкуватись про надання Україні ПДД. Телеведуча розповіла, що реакція Меркель була неадекватною.

"Підійшов, дуже делікатно звернувся, торкнувся ліктя. Неадекватно емоційна реакція від завжди стриманої пані Меркель досі в мене перед очима. "Не приближайтесь ко мне, у меня нет на Вас времені", - засичала вона, вся нервово засмикалась, розвернулась і побігла до іншого кінця зали. Незручно стало всім присутнім. Іспанський сором - кажуть зараз. "Путін накрутив", - тихо сказав Віктор Андрійович. Сьогодні можна чітко зафіксувати, Путін не просто накручував пані Меркель проти України, він зробив її співучасницею своїх злочинів", – поділилася Ванникова.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб вони побачили, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії". Втім колишня канцлерка проігнорувала це. Натомість вона зазначила, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО 2008 року.

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