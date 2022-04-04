Путин сделал Меркель соучастницей своих преступлений – экс-пресс-секретарь Ющенко

Телеведущая поделилась воспоминаниями за 2008 год.

Ведущая шоу "Твій день" на 1+1, пресс-секретарь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Ирина Ванникова – заявила, что Путин сделал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель соучастницей своих преступлений.

Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook. Так, своим сообщением она отреагировала на слова Меркель о том, что политик не считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Кроме того, Ванникова вспомнила, как в том же году на съезде Европейской Народной Партии накануне саммита НАТО президент Виктор Ющенко в кулуарах подошел к канцлеру, чтобы неформально пообщаться о предоставлении Украине ПДЧ. Телеведущая рассказала, что реакция Меркель была неадекватной.

"Подошел, очень деликатно обратился, коснулся локтя. Неадекватно эмоциональная реакция от всегда сдержанной госпожи Меркель все еще у меня перед глазами. "Не приближайтесь ко мне, у меня нет на Вас времени", — зашипела она, вся нервно задергалась, развернулась и побежала в другой конец зала. Неудобно стало всем присутствующим. Испанский стыд — говорят сейчас. "Путин накрутил", — тихо сказал Виктор Андреевич. Сегодня можно четко зафиксировать, Путин не просто накручивал госпожу Меркель против Украины, он сделал ее соучастницей своих преступлений", — поделилась Ванникова.

Напомним, накануне Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы они увидели, "к чему за 14 лет привела политика уступок России". Впрочем, бывший канцлер проигнорировал это. В то же время она отметила, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Читайте также: