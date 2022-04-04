Дантес впервые прокомментировал развод с Дорофеевой: "Круто, что так произошло"

Артист поделился, как переживает разрыв.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес впервые публично прокомментировал развод с артисткой Надей Дорофеевой.

Исполнитель рассказал в стриме "Комендантский чес", что супруги решили разойтись еще до начала полномасштабной войны. Но из-за ужасающих событий в Украине эксы отложили публичное объявление поклонникам. Впрочем, долго скрывать свое решение певцы тоже не хотели.

"Мы же написали сообщение, которое выставили в Instagram. В нем вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим. И это решение не было принято, когда мы обнародовали этот пост. Это было раньше. Просто, когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого, но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно и, пожалуй, надо об этом сказать, и как-то скрывать это невозможно", — отметил он.

instagram.com/vladimirdantes

Знаменитость добавил, что они с Надей остались очень близкими друзьями. Более того, Дантес считает, что для того, чтобы оставить в прошлом классную историю, нужно вовремя проститься друг с другом.

"Вот так мы и сделали. Круто, что так произошло. Я этот разрыв пережил нормально. Когда я думал о каком-то разрыве, то представлял, что ребята переживают очень сильно, поедают себя изнутри... Но когда это экологически, тогда жизнь нормально, все классно и надо идти дальше", — добавил звезда.

instagram.com/vladimirdantes

Напомним, в марте Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили, что разводятся. Пара была вместе в течение 10 лет, из них 6 – в браке.

Читайте также: