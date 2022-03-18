Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстаются после шести лет брака

Это подтвердила Надя Дорофеева.

Известные украинские артисты Владимир Дантес и Надя Дорофеева разошлись.

Они опубликовали совместный пост в Instagram, где рассказали печальную новость. Причину их развода эксы решили не рассказывать. Впрочем, они отметили, что будут продолжать любить друг друга, правда, по-другому.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Мы очень любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали теми, кем есть, подставляли плечо помощи в самые трудные моменты. Никогда не будет удобного времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту. С открытым сердцем! С любовью к друг другу, Ваши Надя и Вова. P.S: Дантесиков и Додошат не ждите", — написала Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Отметим, история любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса началась 5 августа 2011, тогда они познакомились в поезде, когда вместе ехали на совместный концерт. Тогда между ними вспыхнула искра. Они встречались четыре года. А в 2015 году в прямом эфире радио Вова сделал предложение певице, и Надя ответила "да".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

"Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Двое молодых людей, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. К началу февраля 2022 года они очень многое достигли. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу, они самые близкие друзья. Такими они остаются. Единственное... Они просто теперь не вместе", - написала Надя.

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