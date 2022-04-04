Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак женился (видео)

Женой 42-летнего Ермака стала его сослуживица — девушка из терробороны.

Денис Ермак – младший брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака женился. Об этом сообщил Андрей Ермак в Facebook.

«Через весь поток невыразимой боли и ужаса, прорвутся жизнь и любовь. Мой брат Денис с первого дня войны ушел в терроборону, а сегодня женился на прекрасной леди – тоже из терробороны. На свадьбе меня не было – буду поздравлять уже после нашей победы», – написал глава ОП.

"С женитьбой тебя, брат. Горжусь тобой. Берегите себя", — добавил руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак/Facebook

Известно, что Денис Ермак пошел добровольцем-снайпером в батальон терробороны. Тогда его брат написал на странице в социальной сети: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся. Все будет Украина!"

Напомним, с момента российского вторжения в Украину 24 февраля и до 15 марта 2022 года в Украине официально было зарегистрировано 10683 брака. Мы собрали некоторые истории в фотографиях, чтобы показать вам этих людей, ведь они увлекают.

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