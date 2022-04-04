Брат керівника Офісу президента Денис Єрмак одружився (відео)

Дружиною 42-річного Єрмака стала товаришка по службі — дівчина з тероборони.

Денис Єрмак — молодший брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака одружився. Про це повідомив Андрій Єрмак у Facebook.

«Через весь потік невимовного болю та жаху, прорвуться життя і любов. Мій брат Денис з першого дня війни пішов в тероборону, а сьогодні одружився на чудовій леді - теж з тероборони. На весіллі мене не було — вітатиму вже після нашої перемоги», — написав голова ОП.

"З одруженням тебе, брате. Пишаюся тобою. Бережіть себе", — додав керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак/Facebook

Відомо, що Денис Єрмак пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони. Тоді його брат написав на сторінці у соціальній мережі: "Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось. Все буде Україна!"

Нагадаємо, від моменту російського вторгнення до України 24 лютого та до 15 березня 2022 року в Україні офіційно було зареєстровано 10683 шлюби. Ми зібрали деякі історії у фотографіях, щоб показати вам цих людей, адже вони захоплюють.

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