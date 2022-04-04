На сьогодні російських окупаційних військ на теренах Житомирської області немає, зазначив голова ОВА.

Українські війська відкинули ворога з Житомирщини і на сьогодні в області російських військ немає.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної держадміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

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"Кожен новий день та ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає", - зазначив Бунечко.

Водночас він підкреслив, що ворог пішов з північних громад області, але залишив за собою "не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки".

Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.

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