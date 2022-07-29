Ракета осліпила маму і двох її синів-близнюків: польські лікарі дивом повернули їм зір

Волею випадку скалічена родина потрапила до львівської окулістки, а та, оцінивши ситуацію, спішно відправила Селіжанових до Польщі. Саме ця терміновість і дала змогу відновити зір мамі й синам, йдеться в ТСН.

Ще кілька місяців тому вони троє мали стовідсотковий зір, нині Олена і 5-річний Тимур в окулярах, а брат-близнюк Назар - з протезом у правому оці. Те, що родина бачить - диво, бо 11 березня вони повністю осліпли через російський снаряд, який влучив у їхній дім поблизу Сєвєродонецька.

«Зайшла на кухню і побачила у вікно, що воно вже летить, я нічого не встигла зробити. Діти були зі мною, вони стояли поруч зі мною і воно потрапило нам в обличчя. Думала, що це всьо, що це останній момент мого життя», - каже Олена.

Через обстріли, згадує жінка, швидка не їхала. До Сєвєродонецької лікарні їх завіз батько Олени. Згодом родину лікували у Дніпрі, а потім привезли до Львова.

«Стан дітей був дуже важкий, в пані Олени так само, вона була вся в осколкових пораненнях і сама не могла пересуватися, тому потребувала сторонньої допомоги. Діти також були у важкому стані, тому що вони були і поранені, і виснажені, і потребували негайної медичної допомоги. Мені довелося дуже швидко ухвалювати рішення», - каже офтальмологиня Львівської обласної клінічної лікарні Наталія Прейс.

Лікарка зателефонувала до свого вчителя - польського професора Роберта Рейдака, і той погодився прийняти важких пацієнтів. «В лікуванні уражень очей час є дуже важливим. Що швидше почати, то більші шанси на успіх. Так от, якби ці пацієнти приїхали до нас на кілька днів пізніше, вони б вже ніколи не бачили», - зазначає керівник клініки загальної офтальмології в Любліні.

У Любліні всім трьом провели по кілька операцій. Тимуру діставали дрібні уламки з поверхні ока, оперували посттравматичну катаракту. Назар втратив праве око і йому імплантували тимчасовий протез. Чи не найскладніше було з Оленою, каже професор.

«Я ніколи раніше не оперував жертв касетної бомби, але мені допомогла інтуїція і досвід. Під час операції з’ясувалося, що в оці Олени був півсантиметровий, дуже гострий уламок скла, його не було видно ні на комп’ютерній томографії, ні на ультрасонограмі. На щастя, це скло було ось тут, і під час операції ми його усунули. Якби уламок впав на зоровий нерв чи сітківку, це б закінчилося повною сліпотою», - каже він.

Від початку повномасштабного вторгнення професор Рейдак прооперував вже два десятки українських пацієнтів - жертв війни. Випадок родини Селіжанових називає найскладнішим у своїй кар’єрі.

Нині у Назара - плановий огляд. Лікарі кажуть, що око добре гоїться і за кілька тижнів можна буде поставити постійний, сучасний, рухомий протез, який важко відрізнити від справжнього ока. Тимуру ще теж потрібне лікування. У шиї та обличчі Олени досі дрібні уламки скла, їх діставатимуть під час пластичних операцій.

Жінка каже, дуже вдячна не лише лікарям, а усім, хто їй підтримує. У Любліні родині дали муніципальне житло, підтримують фінансово і морально, волонтери допомагають доглядати близнюків. «В клініці ми були, вони ще плакали і нервувалися, погано спали, тут вже, звичайно, пройшов час трохи, вони трохи заспокоїлися. Психологи приходили і зараз приходять, займаються з дітьми, велике їм дякую, набагато краще стали поводитися, спокійніші стали», - розповідає Олена.

Щойно закінчиться лікування у Польщі, Олена з дітьми планує повернутися додому і вірить, що до того часу Сєвєродонецьк вже не буде окупований.

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