Скандальна поїздка бельгійської міністерки до Криму: що на це кажуть у Брюсселі

Скандал із новою очільницею МЗС Бельгії, яка до свого призначення на топ-посаду, рік тому відвідала анексований Росією півострів - набирає обертів.

Бельгійські журналісти з'ясували: поїздку оплачувала російська сторона.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко розповіла, що офіційно у Брюсселі поїздку бельгійської міністерки не коментують ніяк.

"На наш запит із проханням пояснити, як саме міністерка, а тоді - журналістка - дісталася Криму - з території України чи Росії - бельгійське МЗС поки не відповідає. Обставини її поїздки з’ясовують в українському дипвідомстві", - сказала Степаненко.

А напередодні "випливли" нові подробиці цього вояжу: колишній роботодавець Аджі Лябіб - телеканал RTBF, заяву якого приводять бельгійські журналісти, пояснив, хто платив за "кримське" відрядження. Це організатори фестивалю, що там проходив, а його спонсором - був фонд, який курує молодша донька Путіна - Катерина Тихонова.

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Фільм, що знімала там нині дипломатка Лябіб, в ефірі так і не показали. Але її саму - з її враженнями від поїздки - в ефір медіа, де вона працювала, запрошували.

У тому, що і Крим, і Донбас - це Україна - Аджа Лябіб не сумнівається зараз. Принаймні в цьому - запевнила свого українського колегу, відправивши йому напередодні лист з нагоди Дня української державності, повідомляє "Європейська правда". Наголосила: територіальна цілісність України у міжнародно визнаних кордонах має поважатись.

Хоче приїхати до Києва, але жодним чином не згадала свою минулорічну поїздку до анексованого Росією Криму, пише видання. Подорож туди не через материкову територію України - порушення українських законів, що тягне за собою - трирічну заборону на в’їзд. Українське МЗС через дипканали зараз з’ясовує, за яких обставин туди потрапила Лябіб. Тоді й схвалить рішення щодо подальших контактів із Бельгією. Водночас - у відомстві позитивно відзначили запевнення міністерки Лябіб щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

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"Це напрочуд складна ситуація, бо Україна зацікавлена у хороших взаєминах з усіма країнами-членами ЄС, щоби зберігати єдність у плані своєї підтримки. Але те, що сталося, - дуже незадовільно. Певно, в Бельгії не перевірили як слід, кого призначають. Як мінімум міністерці слід вибачитися за свою поїздку. А взагалі - подати у відставку. Порушення досить грубе", - наголосила Аманда Пол, старша політична аналітикиня Центру європейської політики

Міністерка не вибачалась. Принаймні - поки. Єдина її згадка про кримське відрядження - у Твіттері, коли історію зробив публічною бельгійський опозиціонер. Написала, що поїздка "була частиною її журналістської роботи". Як виходитимуть, зрештою, з непростої ситуації дипломати Бельгії й України - поки інтрига.

Нагадаємо, нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією". Про перебування Лябіб 2021 року, коли вони була ще телеведучою, на території окупованого півострова свідчать її власні дописи у соцмережах.

В МЗС України відреагували на минулорічну поїздку нової очільниці МЗС Бельгії до Криму та наголосили, що Україна з’ясовує усі обставини.

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