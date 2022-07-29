Путін готовий до переговорів, Москва вже репетирує велику угоду про мир - Фейгін

Кремль репетирує угоду про мир на своїх умовах, що призведе до ще однієї відтермінованої війни проти України. Москва ніколи не відступиться від плану захоплення всієї України і воюватиме до кінця. Фейгін пояснив, чому не можна вірити Кремлю.

Кремль готовий до переговорів. Москва репетирує велику угоду про мир. РФ хоче використати "зернові" угоди як привід для припинення вогню на півдні, що означає закріплення лінії протистояння такою, якою вона є зараз. Утім, реалізація такого плану Москви призведе до ще однієї відтермінованої війни проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський юрист та політик Марк Фейгін.

За його словами, Росія готова до переговорів з Україною.

"Вони про це самі прямо заявляють. Про це заявляв його радник Ушаков, показний такий генерал КГБ, колишній посол, от зараз він у нього довгі роки працює радником з міжнародних справ. Про це Лавров заявляв, і Пєсков. Вони самі шукають цих переговорів для того, щоб закріпити статус-кво", - каже Фейгін.

Він зазначає, що РФ неодноразово висувала свої вимоги до України, на що отримувала негативну відповідь.

"Вони ж озвучували свої вимоги багато разів: визнайте Крим російським, визнайте статус-кво і ці території такими, що мають право на референдум, демілітаризуйтеся, залиште армію з пістолетиками, відведіть всі війська і відправте їх туди, звідки вони прийшли, і заборона на вступ НАТО. Йому (Путіну - Ред.) відповіли у десятьох варіантах, що ні", - розповідає Фейгін.

Він додає, що військова ситуація "впливає на апетити Москви", Кремль може їх скоротити, і на це натякає, але робить це дуже грубо, так, щоб можна було будь-якої хвилини від своїх обіцянок і пропозицій відмовитися.

"Вони завжди так роблять. Ніколи не можна вірити Кремлю, за жодних обставин. Завжди обмануть. Завжди. 100%. І тільки через це - "зернові" угоди - це суцільна брехня, на мій погляд. Я вважаю, що ці "зернові" угоди не будуть працювати на користь Києву", - сказав юрист.

За його словами, влада РФ вже займається підготовкою до угоди про мир з Україною, яка буде вигідна Кремлю і надалі призведе до ще одної війни.

"Москва насправді репетирує велику угоду про мир, але на зерно їй абсолютно начхати. Але перш за все, вони хочуть, щоб "зернова" угода стала приводом для припинення вогню на півдні, що означає закріпити лінію протистояння такою, якою вона є зараз. Це ще один зі способів примусити Київ відмовитися від планів деокупації Херсона, взагалі всього правого берега Дніпра", - каже він.

За словами Фейгіна, реалізація такого сценарію подій - це ще одна відтермінована війна Росії проти України.

"Москва ніколи не відступиться від захоплення всієї України. Ніколи такого не буде, щоб Москва відмовилася від цього плану. Безумовно, вступ України до НАТО та ЄС може завадити цьому плану. Не на 100%, але може. Звісно, членство в НАТО дає "парасольку", накриваючи Україну і даючи їй іншу долю. Але план Москви це не змінить. У разі чогось, Москва, накопичивши сили, переформатувашись, виробивши необхідну кількість зброї, вона знову знайде привід і знову нападе а Україну. Якщо наслідком цього неуспіху, висловимося наразі так, не буде розпад самої Росії, якщо не почнуться процеси обвалення самої влади Росії", - каже він.

За словами Фейгіна, порятунком України насамперед є інтеграція до Європи і Заходу, але другим важливим етапом є деактивація імперських зачатків Москви.

"І Москва це теж розуміє. Вони теж розумію, що ніхто не зупиниться, поки Москва не припинить свого імперського статусу, не відмовиться від імперських амбіцій, і тому вони воюють до кінця. І це очевидно. Інше запитання - де цей кінець? Які їхні ресурси, які їхні сили? Вони явно перебільшені, і війна це показала. Тому я вважаю, що в України - шанси хороші, для ЗСУ перспектива серпня дуже непогана, але за умови, що Захід буде активно підтримувати поставками, консультаціями, організацією тощо", - підсумував він.

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