Басейн, барбекю та чоловік у майці: Камалія показала, як проводить відпустку

Українська співачка Камалія поділилася, що дозволила собі невеличку відпустку разом із родиною.
Співачка Камалія поділилася в соцмережах, що наразі зі своєю сім'єю перебуває на відпочинку.
Виконавиця показала на відео, як готує "матусин суп" самостійно без домогосподарок та кухаря.
"Ну як же на відпочинку без маминого супу?! А донечки допомагають!" – зазначила артистка.
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Окрім того, Камалія показала, де саме проводить відпустку. Судячи з відео, родина зняла віллу, де є басейн, місце для грилю, велика кухня та чималі кімнати. Шанувальників співачки розчулив її зовнішній вигляд: "яка ви гарненька, вдома і без макіяжу, просто з хвостиком, така мила і гарна".
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А от над виглядом чоловіка Камалії, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, юзери пожартували. Зокрема, відмітили його майку у біло-рожеву смужку: "Це його улюблена майка, якій 100 років", - пожартували фани.
Нагадаємо, що Камалія від самого початку війни в Україні допомагає ЗСУ та біженцям, збирає кошти під час своїх благодійних концертів у Європі. Проте зараз співачка все ж вирішила відпочити та декілька днів провести разом із сім'єю.
"Вона не перебуває вдома, щодня моя дружина дає концерти в різних країнах, збирає кошти на допомогу ЗСУ, відвідує біженців, відправляє гуманітарну допомогу до України. Камалія могла би насолоджуватися життям та спокійно перебувати в Лондоні, але вона ніколи не поставить своє задоволення перед своїми обов'язками", – прокоментував чоловік артистки Мохаммад Захур.
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