Басейн, барбекю та чоловік у майці: Камалія показала, як проводить відпустку

Співачка Камалія поділилася в соцмережах, що наразі зі своєю сім'єю перебуває на відпочинку.

Виконавиця показала на відео, як готує "матусин суп" самостійно без домогосподарок та кухаря.

"Ну як же на відпочинку без маминого супу?! А донечки допомагають!" – зазначила артистка.

Нагадаємо, що Камалія від самого початку війни в Україні допомагає ЗСУ та біженцям, збирає кошти під час своїх благодійних концертів у Європі. Проте зараз співачка все ж вирішила відпочити та декілька днів провести разом із сім'єю.

"Вона не перебуває вдома, щодня моя дружина дає концерти в різних країнах, збирає кошти на допомогу ЗСУ, відвідує біженців, відправляє гуманітарну допомогу до України. Камалія могла би насолоджуватися життям та спокійно перебувати в Лондоні, але вона ніколи не поставить своє задоволення перед своїми обов'язками", – прокоментував чоловік артистки Мохаммад Захур.

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