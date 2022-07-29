На пам'ять про загиблого друга на війні: Оля Цибульська презентувала live-платівку

17 липня друг та колега співачки Карім Гуламов героїчно загинув, захищаючи Україну від російського нападу і не встиг побувати на жодному концерті Олі.

Оля Цибульська зізналася, що записала великий сольний концерт ще за місяць до початку великої війни для одного з телевізійних каналів. В межах сольника артистка зібрала прихильників та разом з командою музикантів наживо виконала улюблені мільйонами хіти у новому звучанні. На жаль, через широкомасштабне вторгнення Росії цей концерт не побачив світ.

Оля Цибульська/Пресслужба

З приходом війни Цибульська не полишила діяльності - вона активно гастролює Україною з благодійними концертами, співпрацює з фондами та випускає нові сингли на підтримку співвітчизників (як от "Минає день", яку Оля присвятила всім закоханим під час війни).

Оля Цибульська/Пресслужба

Втім, публікувати десь щасливий довоєнний сольник Оля одразу відмовилася - не на часі, не на серці та і сама Цибульська, як і всі українці, вже зовсім не та, якою була до війни.

Все змінилося ввечері 17-го липня, коли один телефонний дзвінок розділив життя співачки на "до" і "після". Цибульській повідомили про смерть її друга Каріма Гуламова, що від початку війни захищав Україну на передовій.

Оля Цибульська/Пресслужба

"Ще зранку ми обмінювалися веселими повідомленнями в інста - Карім обіцяв хай там що берегти себе на передовій, а я - приготувати йому найсмачніший борщ на святкування перемоги. А після обіду мені зателефонували і сказали, що його більше немає”, - згадує Оля.

Оля Цибульська/Пресслужба

Кілька днів співачка не могла опанувати себе, прийняти смерть друга і те, що вони так і не попрощалися. Та перечитуючи архіви їхнього листування, згадала, що обіцяла другові квитки в перший ряд свого сольного концерту після перемоги - то була єдина подяка, яку погодився прийняти Карім після того, як допоміг вивезти батьків Цибульської з окупованого Ірпеня під обстрілами.

Оля Цибульська/Пресслужба

Свій новий реліз live-альбом "За тиждень до війни", записаний в останні дні миру, Цибульська присвячує Каріму.

"Особистий сольний концерт для єдиного VIP-гостя, з усією любов’ю та вдячністю, замість прощання. І я знаю, що він мене почує. Спи спокійно, герою”, - коментує Цибульська.

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