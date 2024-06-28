Ракетна атака на Дніпро: пошкоджена дев'ятиповерхівка, є постраждалі (фото)

Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування декількох поверхів.

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Лисак зазначив, що, попередньо, є поранені.

"Дніпро, російські тварини вдарили по житловому будинку", – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак та оприлюднив фото.

Дніпровська багатоповерхівка, що постраждала від ракетного удару РФ / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Що сказав президент

Президент Володимир Зеленський розповів більше жахливих подробиць про ракетний удар по Дніпру в п'ятницю ввечері та оприлюднив світлини.

Ракетний удар по Дніпру 28 червня / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу", – повідомив він.

Ракетний удар по Дніпру 28 червня / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібен надійний повітряний щит.

Ракетний удар по Дніпру 28 червня / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", – резюмував президент.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі лунали вибухи.

Ракетний удар по Дніпру: частково зруйнована багатоповерхівка, є загиблий та поранені

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