Резніков оцінив, чи загрожує витік даних США Україні: "Суміш правди і брехні"

Резніков також спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. На його думку, головною метою "злиття" документів - підірвати довіру між союзниками.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

Він назвав опубліковані у мережі документи "сумішшю правди і брехні".

"Не знаю, хто це зробив, але це вигідно Росії. Основна мета операції – підірвати довіру між союзниками. Вони використовують, наприклад, фальшиві дані про втрати та натякають, що Вашингтон не довіряє нашим контрнаступальним можливостям", - наголосив міністр.

Резніков також спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні. Він пояснив, що в Україні можуть перебувати військові аташе країн альянсу. Проте вони знаходяться у своїх посольствах у Києві, а н е на полі бою.

Додамо, м іністр оборони Олексій Резніков розповів, що під час поїздки до Мінська на перемовини з росіянами у перші дні війни українська делегація не була впевнена, що повернеться додому.

Ба більше, Резніков зробив заяву щодо втрат українських військових на війні.

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