"РФ перекидає сили": Череватий про втрати окупантів на Бахмутському напрямку

Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку 73 окупантів, 147 – поранили, двох взяли в полон; знищили БМП, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", вісім артилерійських знарядь, два протитанкові ракетні комплекси, один дрон камікадзе і два польові склади з боєприпасами. Проте ворог продовжує перекидати сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати позиції. Тим часом його втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.

Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Так, за його словами, втрати для армії РФ біля Бахмута є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що Росія продовжує перекидати туди сили, щоб утримати позиції, ЗСУ й далі звільняють метр за метром.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

Нагадаємо, на окремих ділянках Запорізької і Донецької областей останні 48 годин спостерігається загострення бойових дій між ЗСУ та окупаційною армією РФ.

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