Росія б'є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами - CNN

У січні-листопаді Росія запустила по Україні 194 балістичні ракети, з близько 60 – це північнокорейські KN-23, у яких виявлено деталі, вироблені у країнах Заходу.

Про це пише CNN.

За даними видання, деякі частини ракет KN-23/24 були виготовлені 2023 року.

"Усе, що працює, щоб керувати ракетою, змушувати її літати, — це все сторонні компоненти. Вся електроніка іноземна. Нічого корейського в ньому немає. Єдине, що є корейським, — це метал, який швидко іржавіє та піддається корозії", – сказав очільник Військово-дослідної лабораторії Київського НДІ судових експертиз Андрій Кульчицький.

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших ракет КНДР, запущених по Україні, були виготовлені компаніями, які базуються в США.

За даними CAR, у північнокорейських ракетах виявлено компоненти з понад 250 компаній. Але більшість цієї електроніки продається п'ятьма основними дистриб'юторами, які базуються в США й Канаді. Імовірним каналом постачання деталей є Китай, вважають експерти.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати запровадили нові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб Росії та КНДР за незаконні фінасові схеми між країнами.

Як вiдомо, Північна Корея заявила про розширення співпраці з Росією для "захисту інтересів взаємної безпеки".

Напередодні стало відомо, що Росія доправила Північній Кореї ракети протиповітряної оборони — це ціна за відправку військ КНДР до Росії для війни проти України.

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — до Курської області. Військових приблизно 12 тисяч, серед них - 500 офіцерів і три генерали.

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